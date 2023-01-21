Берлин, 21 января, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Евросоюз должен расширять свое влияние в странах Африки в области продовольствия. Об этом 21 января заявил министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир в своей вступительной речи на международной конференции министров сельского хозяйства в Берлине, трансляция мероприятия осуществлялась на сайте министерства продовольствия и сельского хозяйства страны.

Покалеченные европейской колониальной администрацией жители Конго. 1900

Heinrich-Böll-Stiftung Джем Оздемир

По его словам, ЕС не должен оставлять поле для действий «авторитарным» государствам, которые активны на этой территории и пытаются создать новые зависимости при помощи своих инвестиций.

Он также уточнил, что федеральное правительство уже достигло договоренности с Африканским союзом о будущем партнерстве, чтобы продовольственные системы стали более устойчивыми к кризисам.

MONUSCO Photos Саммит Африканского союза

Как передавало ИА REGNUM, Центрально-Африканская Республика рассчитывает на реализацию совместных проектов с Россией в сфере инфраструктуры, энергетики и механизации сельского хозяйства.

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