Варшава, 21 января, 2023, 15:59 — ИА Регнум. В Варшаве проходит митинг против втягивания Польши в боевые действия на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Zuma\TASS Польша

Участники акции вышли на улицы с флагами, плакатами и транспарантами и, скандируя «это не наша война», «мы хотим жить в мире», маршем направились к колонне Зигмунда.

Между тем в распространенном заявлении организаторы мероприятия выражают недовольство тем, что польские политики и СМИ «стучатся в головы и сердца поляков с провоенной пропагандой». По их мнению, те, кто подталкивает жителей страны к участию в украинском конфликте, «должны быть привлечены к ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что руководство внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии обратилось к властям Германии с призывом начать поставлять ВСУ танки Leopard.

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