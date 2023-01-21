Вашингтон, 21 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Вашингтон сильно просчитался, поддержав Киев в ходе спецоперации России на Украине. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в ходе беседы с журналистами YouTube-канала Judging Freedom.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

По его словам, США очень понравилась идея о том, что русские якобы являются слабыми и некомпетентными, поэтому они решили вмешаться в конфликт и продолжают наращивать свое присутствие.

Американский военнослужащий заявил, что Вашингтону не удалось проделать этот трюк против Кремля, поскольку слухи о якобы плохом положении дел Вооруженных сил России были далеки от реальности.

«В конечном итоге результат для Украины заключается в том, что ВСУ исчерпали все свои возможности, а Россия, очевидно, сейчас достигла пика», — отметил он, добавив, что киевские боевики сейчас находятся на грани полного уничтожения, при этом поставки вооружений из западных стран навряд ли смогут изменить исход спецоперации.

Как передавало ИА REGNUM, власти Украины заверяют Вашингтон в способности киевских боевиков отстоять город Артёмовск (Бахмут), но им не верят.

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