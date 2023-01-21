Кемерово, 21 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области мужчина, катаясь на лыжах, получил травмы и погиб. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Кирилл Кухмарь/ТАСС На горном склоне горнолыжного курорта «Шерегеш»

«Сорокалетний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб», — сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, трагедия произошла на горе Зеленая. Мужчина, катаясь на лыжах, вылетел с трассы и погиб на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря гражданин России погиб в турецкой провинции Анталья в результате несчастного случая. Забравшись на скалу, мужчина попытался сделать селфи и потерял равновесие. Прохожие попытались оказать ему первую помощь, но спасти жизнь не удалось.