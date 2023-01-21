Берлин, 21 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Нерешительность канцлера Германии Олафа Шольца в вопросах поставки оружия на Украину доводит союзников Берлина до безумия. Об этом старший аналитик Германского фонда Маршалла США (организация, признанная в РФ нежелательной) Томас Кляйне-Брокхофф заявил 21 января Associated Press.

Kay Nietfeld/dpa/ТАСС Олаф Шольц

По его словам, существует несоответствие между фактическим размером обязательств и поставками оружия — а это второй по величине европейский поставщик — и нерешительностью, с которой это делается. Шольц изначально решил, что не хочет руководить военной помощью Украине, но хочет быть хорошим союзником НАТО, находясь «в середине группы».

Однако его осторожный подход «сводит союзников с ума» и вызывает вопросы о том, могут ли они рассчитывать на немцев, отмечает Кляйне-Брокхофф.

Нежелание Германии предоставлять Украине летальное оружие до начала российской спецоперации отражает политическую культуру, частично основанную на памяти о собственной агрессии в 20-м веке, включающей вторжение нацистов в Советский Союз, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне ситуации с западными поставками оружия на Украину пользователи немецких социальных сетей стали пользоваться словом «scholzing», образованным от фамилии канцлера. Оно означает сообщения о благих намерениях, нацеленные на поиск разумных способов отсрочить их исполнение.

Читайте также: В Германии придумали новый глагол «шольцинг»