Москва, 21 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны 21 января.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

Также на этом направлении в районе населенного пункта Береговое было уничтожено более 35 военнослужащих ВСУ и три единицы техники.

Еще один склад артиллерийских боеприпасов ВСУ за минувшие сутки был уничтожен в Донецкой Народной Республике, в районе населенного пункта Водяное.

Днем ранее, 20 января, в министерстве сообщали об уничтожении за сутки одного склада боеприпасов в ДНР.