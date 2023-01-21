Москва, 21 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. В Запорожской области за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган» российскими военными. Об этом 21 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населённых пунктов Васильевка и Грозовое Запорожской области», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, была перехвачена одна противорадиолокационная ракета HARM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские военные за сутки уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.