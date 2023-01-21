Ханты-Мансийск, 21 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе открылись два отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Об этом 21 января сообщает ТАСС.

Цитата из видео Новый день — новые первичные отделения! 2023. Россия «Движение первых»

Согласно опубликованным данным, одно отделение открыто в центре дополнительного образования города Урая, другое — в подростковом молодежном клубе по месту жительства «Космоквант» в Нижневартовске. Отметим, что это первые отделения организации в Югре.

Наставником первичек стала губернатор региона Наталья Комарова.

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Ранее в пресс-службе движения сообщили об открытии почти 300 первичных отделений по всей России.

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