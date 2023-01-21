Москва, 21 января, 2023, 15:25 — ИА Регнум. За сутки уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 21 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Отмечается, что беспилотники уничтожены в районах населённых пунктов Кременная, Ковалевка, Нововодяное, Наугольное, Нежурино, Площанка, Червонопоповка, Змиевка (ЛНР), Благодатное (ДНР) и Новоказанковатое Запорожской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские военные в ДНР нанесли поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.