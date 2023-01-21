В Минобороны сообщили об освобождении Двуречья
ВС России освободили населенный пункт Двуречье в ДНР
Москва, 21 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке войск Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 января в Министерстве обороны.
Андрей Рубцов/ТАСС
ВС России в зоне СВО
Потери ВСУ убитыми и ранеными составили на данном направлении до 50 человек.
Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы ВСУ.
20 января в Министерстве обороны сообщали об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.