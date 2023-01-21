Москва, 21 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке войск Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 января в Министерстве обороны.

Андрей Рубцов/ТАСС ВС России в зоне СВО

Потери ВСУ убитыми и ранеными составили на данном направлении до 50 человек.

Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы ВСУ.

20 января в Министерстве обороны сообщали об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.