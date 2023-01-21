Москва, 21 января, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на купянском и краснолиманском направлениях более 55 боевиков ВСУ, сообщили 21 января в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

Так, на купянском направлении было уничтожено более 35 боевиков ВСУ, а также боевая бронированная машина и два автомобиля.

На краснолиманском направлении уничтожено свыше 20 боевиков ВСУ, боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что огневые позиции ВСУ российские войска сносят обстрелами возле Орехова, Гуляйполя и Каменского в Запорожской области.

Натиск российской армии такой, что киевский режим уже не исключает возможности подхода российских военных к столице Запорожья.

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