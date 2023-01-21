МО РФ: военные поразили пункт управления 36-го стрелкового батальона ВСУ
МО РФ: военные нанесли поражение пункту управления 36-го стрелкового батальона ВСУ в ДНР
Москва, 21 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населённого пункта Котляровка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны России
Цитата из видео «Сводка МО РФ о ходе проведения СВО на территории Украины. 21.01.2023»
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны», — сказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, по его словам, поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также военная техника и живая сила в 95 районах.