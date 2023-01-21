Москва, 21 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населённого пункта Котляровка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Цитата из видео «Сводка МО РФ о ходе проведения СВО на территории Украины. 21.01.2023»

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны», — сказал Конашенков на брифинге.

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Кроме того, по его словам, поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также военная техника и живая сила в 95 районах.