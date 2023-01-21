Москва, 21 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в результате наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении, сообщили 21 января в Министерстве обороны.

Андрей Рубцов/ТАСС Танк ВС России в зоне СВО

За сутки на этом направлении уничтожено более 30 солдат противника.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВС России взломали первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области.

По некоторым оценкам, за сутки продвижение составило около семи километров.