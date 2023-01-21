ВС России заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении
В Минобороны сообщили о наступлении на запорожском направлении и занятии выгодных рубежей
Москва, 21 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в результате наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении, сообщили 21 января в Министерстве обороны.
Андрей Рубцов/ТАСС
Танк ВС России в зоне СВО
За сутки на этом направлении уничтожено более 30 солдат противника.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВС России взломали первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области.
По некоторым оценкам, за сутки продвижение составило около семи километров.