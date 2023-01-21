Вашингтон, 21 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Всемирный экономический форум является жутковатым мероприятием, участники которого летают на частных самолетах, при этом желая выглядеть «зелёными», продвигают людям планеты идеи поедания насекомых вместо мяса. Об этом 21 января заявил журналист Substack Майкл Шелленбергер в эфире Fox News.

GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС Всемирный экономический форум в Давосе

По мнению журналиста, Всемирный экономический форум можно назвать жутковатым мероприятием. Его участники заявляют о стремлении к открытости и прозрачности, при этом финансы, касающиеся как Всемирного экономического форума, так и семьи президента Всемирного экономического форума профессора Клауса Шваба, они предпочитают прятать.

Журналист напомнил, что у этой группы есть штаб-квартира в Швейцарии, в которой действуют строжайшие правила для банков. При этом данная страна позволяет людям, в том числе криминальным структурам, скрывать своё состояние.

«Это попытка выглядеть «зелёными» со стороны людей, летающих на частных самолётах, но продвигающих массам идеи поедания насекомых вместо мяса. Они говорят бедным странам, что те не должны использовать ископаемое топливо, а сами летают повсюду частными рейсами», — подчеркнул Шелленбергер.

Он отметил, что на самом деле это является лакмусовой бумажкой, которая показывает, кто из людей хуже всех в мире.

«Мне кажется, это часть устаревшего миропорядка, конец которого близок», — заявил журналист.

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