Страны Прибалтики просят Германию отправить в Киев танки Leopard
В Литве, Латвии и Эстонии призывают Германию к поставкам танков Leopard на Украину
Вильнюс, 21 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Руководство внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии обратилось к властям Германии с призывом начать поставлять ВСУ танки Leopard, написал в Twitter глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.
Министры иностранных дел прибалтийских стран призывают Берлин уже сейчас дать Украине танки Leopard.
«Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия как ведущая европейская сила несёт особую ответственность в этом вопросе», — пишет Ландсбергис.
Напомним, по итогам заседания в формате «Рамштайн» по поставкам Киеву вооружений немецкая сторона не дала добро на отправку ВСУ произведённых в Германии танков.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что передача Киеву дополнительных вооружений является «путём к миру».
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