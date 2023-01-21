Вильнюс, 21 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Руководство внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии обратилось к властям Германии с призывом начать поставлять ВСУ танки Leopard, написал в Twitter глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press Танк Leopard

Министры иностранных дел прибалтийских стран призывают Берлин уже сейчас дать Украине танки Leopard.

«Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия как ведущая европейская сила несёт особую ответственность в этом вопросе», — пишет Ландсбергис.

Напомним, по итогам заседания в формате «Рамштайн» по поставкам Киеву вооружений немецкая сторона не дала добро на отправку ВСУ произведённых в Германии танков.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что передача Киеву дополнительных вооружений является «путём к миру».

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