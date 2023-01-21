Москва, 21 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по финрынку в курсе беспокойства банков в связи с работой их сервисов в мессенджере Telegram и рассчитывают успеть принять все необходимые изменения в законодательство до 1 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

«Обращения поступают, мы их изучаем. В случае необходимости внесем изменения», — сказал Аксаков.

Отвечая на вопрос, успеют ли поправки пройти все регламентные процедуры, чтобы успеть в срок до 1 марта, глава комитета заявил: «Будем стремиться».

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что раз Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, то с 1 марта организациям в России будет запрещено использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Ряд банков, запустивших, а также планировавших запустить свои продукты в мессенджере, в частности, ВТБ и «Альфа-банк», опасаются за работу своих онлайн-сервисов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении в отдельных регионах России экспериментального правового режима осуществления деятельности по партнерскому финансированию. Предполагается, что двухлетний эксперимент пройдет в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане, а правительство РФ по согласованию с Банком России может продлить его срок и расширить географию проведения.