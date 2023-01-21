* Смольянинову — запрещённая в России организация

Москва, 21 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Российский актёр Иван Охлобыстин ответил на критику коллеги по цеху и своего крестника Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и режиссера Романа Качанова, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине.

Владимир Гердо/ТАСС Иван Охлобыстин

«Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать, я и правда сумасшедший», — написал Охлобыстин в своём телеграм-канале.

Напомним, что в недавнем интервью Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назвал Охлобыстина шутом.

Артист рассказал, что в прошлом поддерживал дружеские отношения с обоими. Говоря о Смольянинове (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Охлобыстин назвал актёра «классным мальчишкой» и трудягой, добавив, что теперь он восхищается европейской культурой и «печалится о судьбах Отчизны».

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Ранее Иван Охлобыстин рассказал о своём отношении к жителям страны, уехавшим из России и выступающим против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в интервью «Новой газете» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. В отношении артиста глава СКР поручил возбудить уголовное дело.