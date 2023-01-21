Прага, 21 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Чехия не планирует передавать киевскому режиму танки Leopard 2, которые получит от Германии. Об этом 21 января заявили в министерстве обороны страны.

Philipp Schulze/dpa/Global Look Press Танк Leopard 2

«Зарубежные СМИ сообщили, что Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что Чехия и Словакия поддерживают идею передачи Киеву немецких танков.

Также отмечалось, что Прага и Братислава уже отправили Киеву десятки танков советского производства, а Германия согласилась заменить их на Leopard 2A4.

Читайте также: Чешский министр: страны ЕС исчерпали запасы советского вооружения