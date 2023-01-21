Чехия отказалась передавать киевскому режиму немецкие танки Leopard 2
Минобороны Чехии опровергло сообщения о готовности отдать Киеву немецкие танки Leopard 2
Прага, 21 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Чехия не планирует передавать киевскому режиму танки Leopard 2, которые получит от Германии. Об этом 21 января заявили в министерстве обороны страны.
Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
Танк Leopard 2
«Зарубежные СМИ сообщили, что Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Ранее Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что Чехия и Словакия поддерживают идею передачи Киеву немецких танков.
Также отмечалось, что Прага и Братислава уже отправили Киеву десятки танков советского производства, а Германия согласилась заменить их на Leopard 2A4.
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