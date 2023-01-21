Москва, 21 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Рабочий погиб на строительной площадке в Москве. Об этом 21 января сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Отмечается, что трагедия произошла на строительном объекте на ул. Зорге. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Уточняется, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура контролирует также ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.

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