В Москве устанавливают обстоятельства гибели рабочего на стройплощадке
Москва, 21 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Рабочий погиб на строительной площадке в Москве. Об этом 21 января сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Стройка
Отмечается, что трагедия произошла на строительном объекте на ул. Зорге. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Уточняется, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура контролирует также ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.
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