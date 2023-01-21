Москва, 21 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В Госдуме не видят повода для радости из известия о том, что танки «Леопард» пока не поставят Украине.

Duma.gov.ru Олег Морозов

«Танки «Леопард» не поставят. Пока. И тут повод не для радости, а для военной активности», — отметил депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).

По его убеждению, чем больше успехов на поле боя, «тем меньше будет «Леопардов» и прочих враждебных животных».

«Обратное тоже верно, к сожалению!» — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но только в том случае, если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams, пишут СМИ. Однако в немецком правительстве эти данные не подтвердили.

Вопрос об отправке немецких танков Leopard выявил серьёзные разногласия в НАТО, пишут западные СМИ. Так, британская газета Daily Mail отмечает, что в ходе напряжённых переговоров в Рамштайне «многие министры обороны стран НАТО умоляли Германию» принять решение по танкам, а немецкие политики просили «дать им время».