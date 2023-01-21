Кейптаун, 21 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск, опасаясь атак и похищений, окружил себя охраной и потратил $15 тыс., чтобы обезопасить дом своего отца в ЮАР. Об этом пишет британская газета The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По словам 76-летнего Эррола Маска, его сын стал опасаться за свою жизнь после публикации файлов Twitter, разоблачающих, по его мнению, сговор правительства США с социальной платформой ради цензуры контента. Он окружил себя «сотней охранников».

В доме отца Маска за $15 тыс. установили высокотехнологичную систему камер и электрическое ограждение, «вооружённые до зубов» охранники круглосуточно наблюдают за жилищем. Резервное питание способно обеспечивать дом энергией при отключениях.

«Они установили здесь всё, что только можно вообразить», — рассказал Эррол Маск.

По словам мужчины, за последний год в его доме было четыре проникновения со взломом, поэтому решение сына ему понятно. Грабители унесли в том числе два больших телевизора.

В 1998 году Эррол убил троих вооружённых людей, которые ворвались в его дом. Дочь Али, которой тогда было шесть лет, в этот момент цеплялась за его ногу.

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