Москва, 21 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Критические замечания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес главы МИД России Сергея Лаврова звучат лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний самого Борреля, заявили в Министерстве иностранных дел 21 января.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС МИД России

Как сообщалось ранее, Боррель остался недовольным словами Лаврова о том, что США и ведомый им Евросоюз, подобно Наполеону и Гитлеру, создали антироссийскую коалицию с целью «окончательного решения русского вопроса».

Интересно, что позднее Боррель и сам сравнил нынешние действия Запада с действиями Гитлера, когда отметил, что Россия привыкла преодолевать трудности и побеждала даже в тех войнах, которые вначале складывались для нее неудачно.

Боррель в конце 2022 года уподобил Запад цветочному саду, а весь остальной мир — джунглям, которые на этот сад наступают, такое заявление носит расистский характер, отметили в МИД.

Также в МИД напомнили, что Евросоюз открыто поддерживает киевский режим, который, в свою очередь, открыто исповедует неонацизм.

«Призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», — сказано в заявлении министерства.