Таллин, 21 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. В Эстонии зафиксировали снижение покупательной способности. Об этом сообщает местная общественно-политическая газета Postimees.

VALDA KALNINA/EPA/TASS Магазин в Таллине

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие почти 3000 постоянных клиентов супермаркетов Prisma, 64% граждан страны вынуждены ежедневно просчитывать, какие товары они могут себе позволить, 49% — вынуждены искать скидки, 15% — вынуждены отказываться от необходимых покупок. Лишь 36% опрошенных могут позволить себе купить всё необходимое.

Отмечается, что труднее всего приходится пенсионерам.

Опрос показал, что 56% жителей страны отдают предпочтение товарам со скидкой или с истекающим скором годности, а 46% — выбирают самый дешевый продукт в товарной категории. Кроме того, 75% респондентов готовы отойти от принципов ответственного потребления.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительством принято решение выделить ВСУ очередной пакет военной помощи.

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