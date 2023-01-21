Донецк, 21 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Бойцы ЧВК «Вагнер» после боев в Соледаре намерены отправить на Украину 20 автомобилей с телами убитых киевских боевиков. Об этом 21 января сообщает РИА ФАН.

Народная милиция ДНР/ТАСС Соледар

По словам одного из командиров, бойцы намерены отправить на Украину четыре–пять партий с телами боевиков для их последующего захоронения.

Отмечается, что во время ожесточенных боев за Соледар ВСУ понесли крупные потери. При этом к ликвидированным боевикам бойцы ЧВК «Вагнер» относятся по-человечески.

Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил необходимость достойной отправки тел на родину.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, с середины декабря на запорожском направлении солдаты киевского режима активно переходят на сторону России.

Читайте также: Пушилин: позиции ВС России в районе Соледара улучшились