Москва, 21 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Если даже отправка американских самолётов и немецких танков в украинские войска состоится, то это мало повлияет на ход и итог специальной военной операции, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

«Современные боевые единицы нужно уметь ещё правильно эксплуатировать. А у ВСУ сейчас кадровый голод. Наиболее подготовленные бойцы уже ликвидированы в ходе сражений. Смена им толком не обеспечена, да и полевых инструкторов поубавилось», — отметил Бондарев в телеграм-канале.

В этой связи сенатор полагает, что оперативно и качественно закрыть «брешь» в редеющих рядах украинской армии не представляется возможным, наспех обученные украинские бойцы плохо справляются с боевыми задачами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Нидерланды выразили готовность поставлять Украине самолёты F-16, а также оплачивать поставки танков Leopard-2 из Польши и Финляндии. При этом Нидерланды выводят из эксплуатации свои F-16 в связи с их заменой на F-35. ВВС страны обладали на 2021 год 61 самолетом F-16AM/BM, которые должны были быть распроданы.