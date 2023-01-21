Киев, 21 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Существенный дефицит мощности в энергосистеме Украины возник из-за снижения производства электроэнергии, вызванного аварийным ремонтом блока на одной из теплоэлектростанций. Об этом 21 января сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

«Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объёмы производства электроэнергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефицит мощности остаётся существенным.

В компании заявили, что необходимость ремонта связана с ударами по инфраструктуре. В частности, 14 января получили повреждения сразу несколько энергоблоков ТЭС.