Япония намерена добиваться переговоров с Россией по рыболовству
Посольство Японии: Токио будет добиваться переговоров с Москвой по рыболовству
Москва, 21 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Россия отправила Японии уведомление о том, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов. Об этом 21 января сообщили в посольстве Японии в Москве.
В дипведомстве отметили, что на протяжении более 20 лет стороны поддерживали и развивали промысел в водах вокруг южных островов Курильской гряды в рамках соглашения на взаимовыгодной основе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе публичного выступления в США заявил, что политика Японии в отношении России изменилась. Это сделано в качестве «ответной меры на агрессию на Украине».
Также Кисида «предупредил» Россию, что если она нанесёт ядерный удар по Украине, то она не может рассчитывать на понимание со стороны Токио и Вашингтона.
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