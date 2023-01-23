Москва, 21 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Россия отправила Японии уведомление о том, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов. Об этом 21 января сообщили в посольстве Японии в Москве.

Юрий Смитюк/ТАСС Японские рыбаки выгружают свежевыловленную рыбу с траулера

В дипведомстве отметили, что на протяжении более 20 лет стороны поддерживали и развивали промысел в водах вокруг южных островов Курильской гряды в рамках соглашения на взаимовыгодной основе.

«Японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций», — сообщили РИА Новости в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе публичного выступления в США заявил, что политика Японии в отношении России изменилась. Это сделано в качестве «ответной меры на агрессию на Украине».

Также Кисида «предупредил» Россию, что если она нанесёт ядерный удар по Украине, то она не может рассчитывать на понимание со стороны Токио и Вашингтона.

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