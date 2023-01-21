Ватикан, 21 января, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Ватикан озабочен поставками оружия в Киев, заявил 21 января глава дипломатии Святого престола кардинал Пол Ричард Галлахер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пол Галлахер

Украина имеет право на защиту, но эта защита должна быть соразмерной, а новые поставки не должны быть причиной обострения конфликта, сказал кардинал.

Ватикан подтверждает, что готов выступить посредником на мирных переговорах, но с сожалением констатирует, что ни одна из сторон к таким переговорам не готова, добавил он.

Папа Франциск не намеревается в ближайшее время посещать Киев по приглашению украинских властей, подходящий для такого визита момент еще не наступил, отметил также Галлахер.

Ранее Франциск отмечал, что в мире идет не война России и Украины, а третья мировая война и что он хотел бы посетить и Москву, и Киев в рамках одной поездки.