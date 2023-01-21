Вашингтон, 21 января, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Два эксперта по КНДР заявляют, что по снимкам, представленным представителем Белого дома Джоном Кирби, нельзя судить о том, действительно ли Пхеньян поставлял оружие частной военной компании «Вагнер».

Александр Демьянчук/ТАСС Вид на здание «ЧВК Вагнер центр»

20 января в ходе брифинга Кирби заявил, что правительство Северной Кореи «ложно отвергало поставки оружия «Вагнеру». Он показал снимки со спутника, на которых, по его словам, запечатлены несколько железнодорожных вагонов, движущихся из России в КНДР. Представитель Белого дома добавил, что на следующий день после этого «КНДР загрузила их контейнерами».

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Основатель аналитической структуры NK News Чад О’Кэрролл, отвечая на вопрос РИА Новости о том, можно ли с уверенность сказать, что на снимках запечатлено вооружение, не смог подтвердить этот факт. По его словам, нет неопровержимых доказательств того, что США говорят правду. Снимки «на самом деле ничего не говорят», добавил американец.

Другой эксперт, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что с ноября по декабрь 2022 года Россия осуществляла поставки в КНДР три раза. По сообщениям СМИ, это были лошади, медикаменты и продукты питания.

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«Соответствующие спутниковые снимки вагонов на пограничных станциях публиковались. Речь сегодня идет просто о фотографии вагонов, а не о погрузке оружия. А фотографии вагонов были и раньше — они не являются доказательствами того, что что-то (из вооружения) грузилось», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 21 января обратился с открытым письмом к администрации США.

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