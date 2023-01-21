Сочи, Краснодарский край, 21 января, 2023, 14:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае произвёл нештатную посадку на лесной массив тепловой аэростат, сообщает 21 января пресс-служба МЧС России.

Zuma\TASS Воздушный шар

По данным ведомства, в летательном аппарате находятся пять человек, из них трое детей. Люди вышли на связь, их состояние нормальное.

К месту происшествия следуют экстренные службы. После мониторинга обстановки будет принято решение об эвакуации людей.

«В Сочи, в Лазаревском районе, поселке Солох-аул, завис воздушный шар, застрявший на дереве, на горе на уровне 2000 метров», — цитирует экстренные службы Интерфакс.