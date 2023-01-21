Давос, Швейцария, 21 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф заявил, что только долгосрочные санкции против России могут дать желаемый результат. Об этом он сообщил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, соответствующее видео опубликовано на сайте этого форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По мнению профессора, даже если конфликт закончится победой Украины, то это не приведет к смене власти в России, поэтому нужно думать о долгосрочных санкциях. Он напомнил, что в мире мало примеров, когда санкции приводят к смене власти в стране, при этом одним из них является Южная Африка, описав возможное положение РФ в будущем как «гигантского Ирана».

«И, если вы поддерживаете санкции в течение длительного времени и делаете их все сильнее и сильнее, они действительно работают. При этом добиться смены режима трудно. Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу. Вот куда движется Россия», — отметил американский профессор.

Как передавало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе новогоднего обращения к гражданам заявил, что в 2022 году Запад объявил России санкционную войну. Он сообщил, что те, кто затеял эту войну, ожидали полного разрушения российской промышленности, транспорта и финансов. Но этого не произошло, потому что в России был создан надежный запас прочности, подчеркнул российский лидер.

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