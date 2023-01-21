Херсон, 21 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Артиллеристы ВС России уничтожили наблюдательный пост киевских карателей на правом берегу Днепра в селе Львово в Херсонской области, сообщил 21 января представитель экстренных служб региона.

Цитата из видео. Министерство обороны России Работа артиллерии ВС России в ходе СВО

«По данным источника в ВСУ, вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пост противника, восемь человек уничтожены», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины в срочном порядке перебрасывают резервы войск к запорожскому участку линии фронта.

Накануне сообщалось, что российские военные продвинулись вперед на глубину около семи километров в Запорожской области, они сносят огневые позиции ВСУ обстрелами возле Орехова, Гуляйполя и Каменского. Первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана.

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