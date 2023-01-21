Москва, 21 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В России по итогам 2022 года значительнее всего подорожали йод, спички, мыло и женские средства гигиены, среди услуг — зарубежные поездки, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Так, средняя стоимость йода по сравнению с 2021 годом возросла на 55,2%, спички (+50,6%), мыло (+44,2%), женские средства гигиены подорожали на 43,5%.

Стоимость поездки в Египет выросла в цене почти на 160% (до 58,2 тыс. рублей), в Турцию — на 118,6% (до 53,8 тыс. рублей), перелёт в ОАЭ — на 73,6% (около 68 тыс. рублей).

В перечень наиболее подешевевших товаров попали: капуста свежая белокочанная (–53,6%), газовое моторное топливо (–35%), картофель (–31,5%), свекла (–25,8%), чеснок (–23,5%), плиты древесностружечные (–22,9%), морковь (–17,1%), поездки в отдельные страны Средней Азии (–14,2%).

Напомним, в России с 10 по 16 января 2023 года годовая инфляция составила 11,57%, среднесуточный рост цен замедлился до 0,021%.

Читайте также: Путин: инфляция в первом квартале может составить 5-7%