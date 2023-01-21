СМИ: Киев не может доказать иранское происхождение российских беспилотников
СМИ: в Киеве не могут доказать, что российские беспилотники произведены в Иране
Киев, 21 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Киевские следователи не могут достоверно подтвердить происхождение беспилотников-камикадзе, которые якобы произведены в Иране и используются Россией. Об этом 21 января сообщает украинский канал «Суспильне» со ссылкой на сотрудника офиса генпрокурора киевского режима Ивана Чижевского.
«Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем», — приводит слова Чижевского канал «Суспильне».
По его словам, идёт досудебное расследование, которое будет небыстрым из-за того, что необходима экспертиза с участием специалистов различного профиля.
Он добавил, что следователи пытаются установить причины схожести беспилотников РФ и Ирана и выяснить место их производства, но следственные действия затруднены повреждениями маркировки на их деталях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе заявили, что не располагают доказательствами передачи Ираном баллистических ракет России, но якобы имеют большое количество свидетельств о передаче иранской стороной Москве беспилотников.