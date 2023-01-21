Вашингтон, 21 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вопрос об отправке немецких танков Leopard выявил серьёзные разногласия в НАТО, пишут западные СМИ.

Philipp Schulze/dpa/ТАСС Танк Leopard 2

Так, британская газета Daily Mail отмечает, что в ходе напряжённых переговоров в Рамштайне «многие министры обороны стран НАТО умоляли Германию» принять решение по танкам, а немецкие политики просили «дать им время».

«Нежелание Берлина позволить своему основному боевому танку Leopard 2 присоединиться к войне против России выявило трещины в НАТО», — пишет газета.

Издание также приводит точку зрения Марины Мирон из отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона. По её словам, отправка танков — это, скорее, политический жест, чем то, что способно изменить характер конфликта.

Американская New York Times отмечает, что почти год боевых действий на Украине не привёл к расколу среди союзников по НАТО, но всё же «хоть и маленькие, но значительные трещины становятся слишком большими», и их уже не скрыть.

Разногласия касаются стратегии на предстоящий год и вопроса о том, как именно помогать Украине в ближайшие месяцы. Так, Великобритания, Польша, Прибалтика и Финляндия выступают за быстрые решительные действия, связанные с поставкой Киеву вооружений. США же возражают и указывают на то, что конфликт будет затяжным, поэтому лучше помогать Украине, но не заваливать её техникой, с которой ВСУ пока не способны справиться.

Wall Street Journal пишет, что политическая настойчивость и лидерство Вашингтона — это то, от чего зависит устойчивость НАТО.

Bloomberg отмечает, что встреча в Рамштайне показала, насколько сильно изменился геополитический ландшафт за последний год. Ключевой вопрос касается поставок Украине тяжёлых танков западного производства. Германия не хочет отправлять Киеву свои машины Leopard, а США отказываются поставлять свои танки Abrams.

При этом Германия и ряд стран НАТО опасаются, что эскалация может закончиться конфликтом альянса с Россией. Другие же, напротив, потенциально готовы и без согласия ФРГ направить свои «Леопарды» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, танки западного производства нужны Украине, так как советские боевые машины в бывших странах Варшавского договора уже закончились. При этом в российском МИД отмечают, что Германия не хочет отправлять свои танки на Украину из-за «чувства исторической вины» перед Россией.

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