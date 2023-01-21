Вашингтон, 21 января, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Учения ядерных сил стран — членов НАТО проводятся «для обеспечения эффективного ядерного сдерживания», заявил 21 января помощник генсека альянса Ангус Лэпсли.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

НАТО хочет продемонстрировать России как политическую волю, так и военную готовность «выполнить свои обязательства» и обеспечить указанное сдерживание, сказал Лэпсли.

Как сообщалось ранее, маневры ВВС стран альянса «Стойкий полдень» с отработкой ядерного сдерживания потенциального противника были проведены в октябре 2022 года.