Мелитополь, 21 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. План МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нежизнеспособен, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«План МАГАТЭ по созданию зоны безопасности, связанный с отводом наших войск и созданием демилитаризированной зоны, нежизнеспособен», — сказал он РИА Новости.

По его словам, единственный вариант обезопасить ЗАЭС — лишить боевиков ВСУ возможности ее обстреливать.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев начал активно пытаться вербовать по телефону ранее трудоустроенный персонал Запорожской АЭС, но сотрудники не поддаются на провокации.

Представители киевского режима просят сотрудников АЭС записать видео или аудио. Взамен обещают разрешить продолжить работать на станции.