Краснодар, 21 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Мужчину, которого заподозрили в убийстве своей мачехи, задержали в Краснодарском крае. Об этом 21 января сообщает aif.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По информации портала, преступление было совершено в Усть-Лабинском районе. По предварительной информации, в конце прошлого года у 42-летнего подозреваемого умер из-за проблем с сердцем отец, фигурант уголовного дела посчитал, что в его смерти виновна 72-летняя мачеха, которая, по его мнению, часто скандалила.

СМИ сообщают, что в ночь на 19 января подозреваемый пришел домой к женщине, убил ее и поджог жилище.

Уточняется, что факт задержания подозреваемого подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.