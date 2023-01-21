Военком Ростовской области опроверг информацию о подготовке к мобилизации
Военком Ростовской области опроверг информацию о подготовке в регионе к мобилизации
Ростов-на-Дону, 21 января, 2023, 13:22 — ИА Регнум. В Ростовской области нет частичной или полной мобилизации. Об этом 21 января сообщил военный комиссар региона Игорь Егоров.
Александр Погожев ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
«Военный комиссар Азовского района имел в виду, что мы должны быть всегда готовы, но ни о какой мобилизации речи быть не может», — приводит слова Егорова ТАСС.
По его словам, сейчас идёт набор только на добровольной основе — «люди приходят в военкомат и заключают контракт».
Ранее военком Азовского района Ростовской области Александр Жуков заявил в интервью о необходимости подготовки к частичной или полной мобилизации.
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