Мелитополь, 21 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Боевики киевского режима нарастили интенсивность обстрелов городов Запорожской области, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Ранее он отмечал, что российские войска сносят обстрелами огневые позиции ВСУ возле Орехова, Гуляйполя и Каменского в Запорожской области.

За сутки армия России продвинулась на семь километров. В ближайшее время будут окончательно освобождены не менее семи населённых пунктов, сказал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, под натиском российской армии киевский режим уже не исключает возможности подхода Вооружённых сил России к столице Запорожья.

Читайте также: ВС России взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области