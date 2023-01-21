Ташкент, 21 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Российский пассажирский самолёт авиакомпании Azur Air, экстренно севший в Узбекистане из-за угрозы взрыва, вылетит в индийский штат Гоа в 17:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Самолет Azur Air

«Индийские власти запретили рейсу 2463 Пермь — Гоа вход в воздушное пространство страны за полчаса до планируемого пересечения границы Индии», — передает ТАСС заявление пресс-службы.

Известно, что воздушное судно благополучно совершило посадку на запасном аэродроме в международном аэропорту Термез. Багаж, ручная кладь и сам самолёт были досмотрены в соответствии с процедурами, опасных веществ или устройств сотрудниками службы безопасности обнаружено не было.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время авиакомпания работает над размещением пассажиров в гостинице на время ожидания вылета. В посольстве РФ в Индии также внимательно следят за ситуацией.

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