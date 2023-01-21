Москва, 21 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Предстоящая встреча представителей Российского футбольного союза и УЕФА — это «положительный шаг», сказал 21 января в интервью «Спорт-Экспрессу» почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Вячеслав Колосков

Как сообщалось ранее, встреча пройдет 24 января. Представители РФС рассчитывают выяснить, при каких условиях российские клубы и сборная, исключённые из европейских соревнований политическим решением, могут вернуться к участию в турнирах.

Локальная задача представителей союза на этой встрече — «узнать, каким образом можно вернуть клубы к участиям в еврокубках», сказал Колосков, добавив, что прогнозировать развитие событий пока затруднительно.