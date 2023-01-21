Вашингтон, 21 января, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Власти Украины заверяют Вашингтон в способности киевских боевиков отстоять город Артемовск (Бахмут) и одновременно дождаться поставок военной техники для начала наступления. Об этом 21 января пишет «Военное обозрение», ссылаясь на американские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В администрации США сообщают о том, что Киев заверяет Вашингтон о том, что ВСУ способны отстоять Артемовск, и о том, что есть возможность дождаться поставок военной техники для развертывания наступления, сообщают журналисты.

Издание пишет, что в администрации США слушают данные заверения Киева, но по словам американских экспертов, не сильно доверяют этой информации, поскольку киевские боевики постоянно тратят новые резервы под Артёмовском, а Вооруженные силы России занимают населённые пункты не только на этой территории, но и в Запорожской области.

Как передавало ИА REGNUM, в Запорожской области взломана первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта.

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