Москва, 21 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Частое общение с главами новых регионов поддерживает президент России Владимир Путин, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Александр Щербак/ТАСС Президент РФ Владимир Путин (в центре), глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин, глава Херсонской области Владимир Сальдо и глава Запорожской области Евгений Балицкий

По его словам, лидер страны держит ситуацию в новых субъектах на постоянном контроле.

Напомним, 4 октября 2022 года после проведённых всенародных референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.

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