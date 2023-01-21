Москва, 21 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пользователи Twitter оценили заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия привыкла бороться до конца.

Русская армия вступает в Париж. 1814

«По крайней мере, старый безумец сказал что-то правдивое: Россия победила Наполеона и нацистов», — написал один из пользователей.

«Европейские чиновники не учатся на ошибках, — написал другой пользователь. — Они ведут себя как дети, играющие в игры, но, похоже, не обращающие внимания на тот факт, что эта игра может привести к ядерной войне».

«Эти люди знают правду, но им нужно создать ложное повествование, чтобы они могли продолжать зарабатывать больше денег», — отметил еще один.

Советские бойцы и командиры оставляют победные надписи и свои фамилии на стенах Рейхстага. Май 1945 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что Россия привыкла бороться до конца, даже проигрывая войны, и «было бы абсурдно думать, что она проиграла войну» сейчас. Он напомнил, что Россия «почти проиграла» войны с Наполеоном, а потом с Гитлером, но сумела изменить ситуацию.

Из всего вышесказанного Боррель сделал вывод, что следует продолжать вооружать Украину.

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