Москва, 21 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Власти Украины в срочном порядке перебрасывают резервы войск к запорожскому участку линии фронта. Об этом 21 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с запорожско-криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область, поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО», — сказал Рогов эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее Рогов сообщал, что российские войска продвинулись вперед на глубину около 7 км в Запорожской области, а также о том, что они сносят огневые позиции ВСУ обстрелами возле Орехова, Гуляйполя и Каменского.

Читайте также: Минобороны РФ показало работу вертолётов Ка-52 и Ми-28 в ходе СВО

По словам председателя движения, ВСУ испытывают «снарядный голод». Он подчеркнул, что ранее киевские боевики отрабатывали по «нашим» позициям 15–20 выстрелами, однако теперь ограничиваются одним или двумя.

«Это связано с тем, что нарушена логистика при взятии под контроль дороги вдоль линии боевого столкновения, а также уничтожены склады, на которых хранилось это оружие и боеприпасы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района Киева.

Читайте также: СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве