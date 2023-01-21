Банги, 21 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Потрясающую работу проделали российские инструкторы по обучению военных Центрально-Африканской Республики (ЦАР), заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости.

Михаил Терещенко/ТАСС Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа

По его словам, теперь вооружённые силы ЦАР способны защищать территорию и осуществлять охрану населения.

Ранее Молуа заявлял, что в ЦАР планируют усилить сотрудничество с российскими специалистами в сфере обороны, а также увеличить присутствие инструкторов в стране для противодействия вооружённым группировкам.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя парламента ЦАР Симплиса Саранджи, присутствие российских военных инструкторов идёт только на пользу республике.