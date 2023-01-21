Москва, 21 января, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, как заболел олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

«Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошёл в баню, и баня, скорее всего, усугубила этот момент», — сказал Жулин на Первом канале.

По его словам, Костомаров является настоящим спортсменом, но, возможно, он немного наплевательски отнёсся к своему здоровью.

Он добавил, что несколько раз заезжал в церковь, чтобы помолиться и поставить свечку за здоровье спортсмена.

Ранее сообщалось, что медики намерены отключить Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).