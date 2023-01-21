Москва, 21 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Россия ведет новую Отечественную войну, написал 21 января в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так он прокомментировал высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который ранее отметил, что Россия привыкла терпеть и побеждать даже в тех войнах, в которых сначала проигрывала (в частности, Наполеону и Гитлеру), а потому не стоит считать, что нынешнюю войну Россия уже проиграла.

«Заметьте, он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними — новая Отечественная», — написал Медведев.

Как в 1812, как и в 1945 году, победа будет за нами, добавил он.