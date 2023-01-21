Киев, 21 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района Киева. Об этом 21 января сообщает пресс-служба службы безопасности Украины в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

По ее информации, в Киеве проходят контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе, в том числе в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.

Отмечается, что целью мероприятий является усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан. В ходе их проведения может быть ограничен проход и проезд по улицам Деснянского района, может осуществляться проверка документов граждан и досмотр автотранспортных средств.

Уточняется, что проведут осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Как передавало ИА REGNUM, первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана.

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